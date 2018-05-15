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В I квартале текущего года оборот розничной торговли в Алтайском крае составил 69,7 миллиарда рублей, что на 1,4% больше показателей 2017 года. Об этом пишет пресс-служба Минэкономразвития региона.

Уточняется, что рост товарооборота наблюдался по кругу крупных организаций (на 4,9%), средних организаций (на 10,0%), микропредприятий (на 5,3%). В торговых сетях, которые формируют порядка 40% оборота розничной торговли, объем продаж увеличился по отношению к январю – марту прошлого года на 6,0% и составил 27,6 миллиарда рублей.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 35,1 миллиарда рублей. В период с января по март текущего года увеличились продажи крупы, сахара, яиц, кондитерских изделий, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, чая, кофе, какао и безалкогольных напитков.

Также сообщается, что в I квартале этого года вырос оборот розничной торговли непродовольственными товарами (104,3%) при одновременном увеличении доли данной группы товаров в структуре оборота розничной торговли края с 47,3% в январе – марте прошлого года до 49,6% в аналогичном периоде 2018 года. Выросли продажи аудио- и видеотехники (на 23,6%), мобильных телефонов (на 14,2%), мебели (на 9,5%), бытовых электротоваров (на 7,6%), ламп осветительных (бытовых) (на 28,7%), строительных материалов (на 11,6%), ювелирных изделий (на 10,1%), легковых автомобилей (на 15,1%), автомобильных деталей, узлов и принадлежностей (на 14,2%).