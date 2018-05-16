Максимум на 350 рублей к следующей зиме подорожает тонна угля для жителей Алтайского края. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.

"Цена на уголь на зиму 2018-2019 гг. уже определена. Максимальный рост – 350 рублей", — сказал Карлин.

Он напомнил, что цена на уголь (предельная максимальная цена) для населения регулируется краевым управлением по ценам и тарифам и на следующий год она уже определена (решение управления от 25 апреля 2018 года).

Так, в Заринском районе цена самая низкая по краю — 2505 рублей за тонну. Губернатор объяснил, что это связано с близостью района к Кузбассу и наличием железной дороги.

Самая высокая цена на уголь может быть установлена в Чарышском районе — 3566 рублей за тонну. Это связано с отдаленностью района от железнодорожных путей.

Александр Карлин напомнил, что в прошлом году ему поступали жалобы от жителей края на дефицит угля и раздувание цен некоторыми поставщиками. Он призвал местные власти не допустить повторения данной ситуации.

"Проблемы возникли там, где главы муниципалитетов самоустранились. В этом году мы не должны допустить повторения нареканий. Но и к землякам просьба побеспокоиться заранее", — добавил Карлин.