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Юристы Telegram успели отправить жалобу на блокировку мессенджера по почте. Таким образом, судебное решение еще не вступило в законную силу, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя международной правозащитной группы "Агора", представляющего интересы мессенджера, Дмитрия Колбасина.

Он уточнил, что жалоба считается поданной в день сдачи на почту, что произошло в минувшую пятницу, 11 мая.

Напомним, ранее отметка о вступлении решения в силу появилась на сайте суда, но по закону после получения почты суд по дате почтового штемпеля восстановит срок и примет жалобу к рассмотрению.

В апелляционной жалобе юристы приводят следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Также защита утверждает, что ситуация привела к блокировке миллионов "лишних" IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".

Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram после отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки. В результате ведомство также блокировало IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использовал для работы мессенджера. В связи с этим появились данные о сбоях в работе сторонних сайтов, использовавших их хостинги.