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Алтайский государственный университет планирует заселить студентов в своё новое общежитие общей стоимостью 460 миллионов рублей в августе. Торжественное открытие 14- и 16-этажного корпусов состоится 24 мая и будет приурочено к празднованию 45-летия классического вуза. Об этом Amic.ru сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ранее новый студенческий жилой комплекс Алтайского государственного университета посетили с проверкой первые лица правительства региона. Жилой комплекс, расположенный по адресу: ул. Червонная, 5, полностью готов к сдаче в эксплуатацию.

Новое общежитие способно вместить около 1100 студентов. Общая площадь – 25 тысяч квадратных метров. Соединить два корпуса общежития должен специальный переход. Кроме того, рядом с современными "общагами" заработает столовая на 70 посадочных мест. Строители предусмотрели, чтобы попасть туда можно было, не выходя на улицу.

Ожидается, что в новом комплексе разместятся все иностранные студенты, а также семьи молодых ученых и аспирантов классического университета. В одной секции будет размещено по три комнаты от 19 до 25 квадратных метров. Они будут рассчитаны на двух и четырех студентов. Также на каждом этаже для удобств учащихся будут открыты небольшие прачечные. Подразумевается, что в каждом из корпусов заработает тренажерный зал. Также строители позаботились о современных цифровых технологиях – в комнаты общежитий будет проведен высокоскоростной интернет и кабельное телевидение.

"Наш проект — это комплекс сразу на 1 тыс. мест, в совокупности 30 этажей! 21 тыс. квадратных метров площадей возведено всего за 2,5 года. Это очень короткие сроки! Там есть все: комфортабельные комнаты на 2-3 человека, столовая, медпункт, комнаты отдыха, прачечная, тренажерный зал, помещения для студентов с ограниченными возможностями здоровья", — заявил ректор вуза Сергей Землюков "Интерфакс-Сибирь".

Отметим, что изначально АлтГУ собирался заселить своих студентов в новый корпус в 2017 году. Однако из-за сложности работ переезд перенесли на год.