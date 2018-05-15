Фото: 1ul.ru

Житель Каменского района Алтайского края приговорен к реальному сроку лишения свободы за поджог хозяйственной постройки жителей села, в которой содержался домашний скот — при совершении преступления злоумышленник едва не погиб.

Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в ноябре 2017 года в селе Столбово.

"Владельцы вовремя заметили пожар и смогли вывести скот. Прибывшие сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние постройки, в результате осужденный не довел преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В результате поджога постройка полностью сгорела, в огне погиб 1 ягненок, также повреждено имущество, хранившееся в постройке. Общая стоимость ущерба от поджога составила 78 тысяч рублей", — уточняют в надзорном ведомстве.

Свой поступок мужчина объяснил чувством зависти к потерпевшей, жившей по соседству.

Обращает на себя внимание то, что злоумышленник, совершив поджог, не мог выбраться из постройки и фактически его спасла потерпевшая, когда открыла двери, чтобы спасти скот.

В прокуратуре добавляют, что осужденный ранее был приговорен к лишению свободы условно, характеризуется неудовлетворительно, никаких действий к возмещению причиненного ущерба не принимал.

В итоге за указанное преступление мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, к чему присоединили наказание за предыдущее преступление, и окончательно назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима.