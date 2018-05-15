Фото: twitter.com
Фанаты польского футбольного клуба "Висла" принесли на матч с командой из Познани "Лех" баннер, на котором было написано "Мы никогда не сгорим" (Nigdy się nie wypalimy), и случайно сожгли его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт очевидца.
Автор опубликовал видеозапись инцидента с подписью: "Игра безопасна".
По данным польских СМИ, баннер загорелся после того, как во второй половине матча фанаты зажгли файеры. В результате игру прервали на 15 минут.
Сражение футбольных команд завершилось ничьей — 1:1.
"Race są bezpieczne" pic.twitter.com/t74cQMNHl4— Mateusz Miga (@MateuszMiga) 13 мая 2018 г.
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