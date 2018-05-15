Фото: twitter.com

Фанаты польского футбольного клуба "Висла" принесли на матч с командой из Познани "Лех" баннер, на котором было написано "Мы никогда не сгорим" (Nigdy się nie wypalimy), и случайно сожгли его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт очевидца.

Автор опубликовал видеозапись инцидента с подписью: "Игра безопасна".

По данным польских СМИ, баннер загорелся после того, как во второй половине матча фанаты зажгли файеры. В результате игру прервали на 15 минут.

Сражение футбольных команд завершилось ничьей — 1:1.