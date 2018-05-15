Бийчане возмущены руинами в старом центре города

Фото: Алла Волкова/ok.ru

Жители Бийска в социальных сетях высказывают недовольство и возмущение тем, что на месте снесенного дома в центре наукограда до сих пор не наведен порядок.

Снимок, на котором запечатлены руины, в соцсети "Одноклассники" опубликовала бийчанка Алла Волкова.

"Алло, мэр Бийска, как долго в старом центре посреди города будет существовать эта помойка после снесенного дома? Стыдоба!!!" - таким комментарием она сопроводила фото.

Другие горожане добавляют, что подобная ситуация наблюдается в разных частях города, где сносят строения.

"Посмотрите, сколько домов снесли на Мухачева, Кирова. Везде помойка", — пишет еще одна горожанка.