Бийчане возмущены руинами в старом центре города

Фото: Алла Волкова/ok.ru
Жители Бийска в социальных сетях высказывают недовольство и возмущение тем, что на месте снесенного дома в центре наукограда до сих пор не наведен порядок.
Снимок, на котором запечатлены руины, в соцсети "Одноклассники" опубликовала бийчанка Алла Волкова.
"Алло, мэр Бийска, как долго в старом центре посреди города будет существовать эта помойка после снесенного дома? Стыдоба!!!" - таким комментарием она сопроводила фото.
Другие горожане добавляют, что подобная ситуация наблюдается в разных частях города, где сносят строения.
"Посмотрите, сколько домов снесли на Мухачева, Кирова. Везде помойка", — пишет еще одна горожанка.
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