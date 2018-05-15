Нарушения безопасности нашли более чем в 100 ТЦ Алтайского края

Почти во всех торговых центрах Алтайского края, проверенных после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", нашли нарушения. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.

"Работа после проверок была приостановлена в пяти торговых центрах Барнаула и Бийска. Всего было проверено более сотни ТРЦ, и почти во всех были обнаружены недочеты разной степени тяжести", — сказал губернатор.

Проверки ТЦ в регионе завершаются. 29 мая специальная комиссия подведет итоги этой работы.

Напомним, что были закрыты "Праздничный", "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия" в Барнауле и "Воскресенье" в Бийске.

Глава региона подчеркнул, что сразу и по суду закрываются только те торговые центры, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью граждан. В большинстве же случаев собственник ТЦ получает разумное время на устранение недочетов.

Что касается ответственности чиновников, выдававших разрешение на ввод зданий, то Александр Карлин заявил, что, скорее всего, все объекты прошли сдачу законно. Но уже во время эксплуатации собственники могли закрывать аварийные выходы или загораживать их товаром, отключать пожарную сигнализацию и так далее.

Губернатор считает, что проверки нужно проводить не только на пожарную безопасность.

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"Есть и другие угрозы. Мы живем в зоне повышенной сейсмичности, все социальные объекты мы строим из расчёта на сейсмичность в 8 баллов. Частные инвесторы не всегда соблюдают этот показатель, у них дешевле, но не всегда надёжно", — отметил он.

По его словам, бизнес надо проверять больше и чаще.

"Бизнес нельзя трогать руками, проверками донимать. Если человек перейдет пешеходный переход на красный свет, то его сразу остановят. Если бизнес шагает под красный сигнал, то его записывают в план и потом только проверяют (…). Проверки надо проводить регулярно, давать возможность проводить внеплановые проверки. А то какая результативность от проверок, когда заранее присылают уведомление, что придет Дед Мороз. Да, стишок выучат. А что дальше?" — добавил губернатор.

В то же время он призвал население быть активнее в вопросах своей безопасности.

В Алтайском крае, по данным регионального МЧС, 839 объектов с массовым пребыванием людей. Из них 189 торговых и развлекательных центров, 92 досуговых детских организаций, 73 объекта культуры, 24 спортивных объекта, 25 культурно-зрелищных объектов, 426 иных объектов с массовым пребыванием людей.