Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня 2018 года возобновит авиарейсы по маршруту Горно-Алтайск – Новосибирск. На данном направлении будет летать самолет Embraer 170. Ранее в этом направлении рейсы перестали осуществляться с 14 января 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. На сайте авиакомпании уже открыта продажа билетов. Из Новосибирска воздушное судно будет вылетать в 12.05, прибытие в Горно-Алтайск в 13.15. Вылет в Новосибирск в 13.55, прибытие – в 15.05.

Кроме того, с 26 мая станут ежедневными рейсы в Москву, сейчас самолеты авиакомпании S7 летают по данному маршруту во вторник, четверг и воскресенье.

Аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего перерыва в декабре 2011 года. Этому предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Теперь аэропорт может принимать среднемагистральные самолеты. В мае 2012 года впервые в истории региона запущено прямое авиасообщение с Москвой. В настоящее время самолеты авиакомпании "Ямал" выполняют рейсы в Красноярск и Челябинск. Проводится работа по приданию аэропорту международного статуса.