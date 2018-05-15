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Государственная дума во вторник, 15 мая, приняла в первом чтении законопроект о контрмерах на санкции Соединенных Штатов и других стран. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что в поддержку инициативы свой голос отдали все думские фракции.

Издание пишет, что законопроект внесли 13 апреля. В нем прописаны 16 мер, которые могут вводить глава государства и российское правительство в ответ на санкции против РФ. Среди этих мер упоминаются запрет на ввоз лекарств, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

Предполагается, что документ будет значительно изменен ко второму чтению. По данным газеты, серьезные замечания к нему высказало государственно-правовое управление президента, которое и помогло скорректировать его для дальнейшего принятия. Изначально в президентской администрации выступали против принятия документа даже в первом чтении.