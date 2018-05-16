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Антимонопольщики в Алтайском крае возбудили второе дело в отношении скупщиков молока, которых подозревают в установлении и поддержании одинаковых закупочных цен.

По словам замглавы краевого управления УФАС Сергея Скорика, согласно предварительным данным, полученным в ходе проверки обращений владельцев личных подсобных хозяйств с жалобами на существенное снижение уровня закупочных цен на сырое молоко в Поспелихинском районе, имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны семерых сборщиков молока.

В частности, антимонопольщики зафиксировали синхронное установление и поддержание одинаковых закупочных цен на сырое молоко при отсутствии на то объективных причин у ООО "Молприм", ООО "Катунь Плюс", ООО "Центрснаб", АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП ГКФХ Стурова, ИП Сухоруких, ИП Бернд.

"В отношении предпринимателей и компаний управление возбудило антимонопольное дело по признакам заключения соглашения, приводящего к установлению и поддержанию одинаковых закупочных цен, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции". В настоящее время у предприятий запрошено экономическое обоснование установленных цен. Рассмотрение дела назначено на 24 мая 2018 года", — уточняют в УФАС.

Также в ведомстве напоминают, что признаки аналогичного "ценового сговора" ранее имели место в Усть-Калманском районе.

Специалисты УФАС в этом году анализируют ситуацию на рынке закупа сырого молока уже в 31 районе Алтайского края.