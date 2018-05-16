Ежедневник

В СССР в 1924 году вышел первый номер журнала "Мурзилка"

1929 год — в США состоялась первая церемония вручения премии "Оскар"

1985 год — начало антиалкогольной кампании в СССР

1804 год — Наполеон I провозглашён императором

1920 год — Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых

2002 год — в кинотеатрах начался показ фильма "Звёздные Войны: Атака клонов"

Международный день биографа

16 мая родились:

Иван Цветаев



Генри Фонда

Юрий Шевчук

Именины 16 мая отмечают: Мавра, Антон, Тимофей, Петр, Николай, Феодосий, Вячеслав, Симеон, Андрей, Марфа.



















