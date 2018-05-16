В СССР в 1924 году вышел первый номер журнала "Мурзилка"
1929 год — в США состоялась первая церемония вручения премии "Оскар"
1985 год — начало антиалкогольной кампании в СССР
1804 год — Наполеон I провозглашён императором
1920 год — Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых
2002 год — в кинотеатрах начался показ фильма "Звёздные Войны: Атака клонов"
Международный день биографа
16 мая родились:
Иван Цветаев
Генри Фонда
Юрий Шевчук
Именины 16 мая отмечают: Мавра, Антон, Тимофей, Петр, Николай, Феодосий, Вячеслав, Симеон, Андрей, Марфа.
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