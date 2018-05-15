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Фотоловушка сделала видеозапись снежного барса, который кувыркается на каменистом склоне на участке Баян-Чаган. Об этом сообщается на сайте "Сайлюгемского парка", расположенного в Республике Алтай.

По словам научного сотрудника Сайлюгемского нацпарка Алексея Кужлекова, камеру установили на участке для наблюдения за алтайскими горными баранами. На протяжении четырех лет на этой территории не было зафиксировано ни одного редкого хищника.

"В прошлом году на соседнем участке была снята самка с двумя котятами. Скорее всего, это один из подросших детенышей, осваивающий собственную территорию", — рассказал специалист, добавив, что это, предположительно, самка возрастом около двух-трех лет.

"Для самок характерно обитание на сопредельных участках с матерью. Молодая особь заселилась на этой территории с зимы. Популяция постепенно восстанавливается, и снежные барсы осваивают новые территории", — отметил Кужлеков.

В сообщении говорится, что для наблюдения за новой особью были установлены дополнительные камеры. Вскоре ученые получат новые снимки снежного барса и смогут определить его пол.