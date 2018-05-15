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Лидеры зарубежных стран видели в петербургском мэре Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты РФ, рассказал действующий лидер страны Владимир Путин. Он стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", который рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что у Собчака были сложности не с Борисом Ельциным, а с его окружением.

"Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны", — цитирует агентство слова Путина, произнесенные во время интервью, фрагменты которого вошли в фильм.

Интервью было записано до старта президентской избирательной кампании в текущем году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.

Выход картины намечен на 24 мая. Ее фрагменты агентству предоставил Центр документального кино.

Отмечается, что президент не раз рассказывал о работе с Собчаком. Не так давно в фильме Андрея Кондрашова Путин поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку покинуть Россию.

"Да, я помог ему уехать из страны — и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени", — заявил глава государства, назвав Собчака "неординарным" и "очень ярким" человеком.

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заммэра и главой его предвыборного штаба.