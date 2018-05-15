Фото: grow.grin.co
Священник из Республики Алтай Павел Тайченачев завел на видеохостинге Youtube канал под названием "Трезвый батя". На данный момент на нем опубликован лишь один ролик, пишет sibnet.info.
В описании к записи говорится, что канал посвящен "трезвому взгляду на события современной жизни, защите традиционных ценностей", а также знакомству людей с церковным учением". В ролике снялся священник Горноалтайской епархии РПЦ Павел Тайченачев.
Подчеркивается, что под первым роликом, носящим название "Трезвый батя и его знамя", оставлено три комментария. Видео посмотрели 500 раз. На канале пока лишь 12 подписчиков.
В записи священник объясняет, что название канала связано с его церковным послушанием, так как он ответственен за вопросы трезвости в Горноалтайской епархии.
Комментарии
"Алтайский священных" Чего уж так, еще не пятница. -))
Давно уже Алтайский священник ведёт свой блог на ютубе "Поп на джипе", прямиком из тайги.
"трезвому взгляду на события современной жизни, защите традиционных ценностей" из этих слов все понятно, очередной канал пропаганды Кремля...