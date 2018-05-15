Фото: grow.grin.co

Священник из Республики Алтай Павел Тайченачев завел на видеохостинге Youtube канал под названием "Трезвый батя". На данный момент на нем опубликован лишь один ролик, пишет sibnet.info.

В описании к записи говорится, что канал посвящен "трезвому взгляду на события современной жизни, защите традиционных ценностей", а также знакомству людей с церковным учением". В ролике снялся священник Горноалтайской епархии РПЦ Павел Тайченачев.

Подчеркивается, что под первым роликом, носящим название "Трезвый батя и его знамя", оставлено три комментария. Видео посмотрели 500 раз. На канале пока лишь 12 подписчиков.

В записи священник объясняет, что название канала связано с его церковным послушанием, так как он ответственен за вопросы трезвости в Горноалтайской епархии.