Фото: moscow.escapeteams.ru

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров написал обращение в МВД и МЧС с предложением начать лицензировать квесты. Об этом пишет "Российская газета".

Парламентарий считает, что эта мера поможет повысить безопасность подобных аттракционов. Петров добавил, что стал изучать проблемы квестов после череды несчастных случаев, которые прокатились по России.

Уточняется, что все всегда происходит по аналогичному сценарию: актер использует во время квеста топор, бензопилу и другой потенциально опасный предмет, переигрывает, в результате чего посетитель получает травму. Так, "скорая" увозила посетителей квестов в Москве, Петербурге и Красноярске.

По мнению депутата, введение лицензирования позволит хоть как-то оценить соблюдение техники безопасности на аттракционе. Эту меру он предлагает распространять исключительно на квесты, где "щекочут нервы".

Аттракционы, где участники лишь разгадывают загадки или выполняют неопасные действия вроде пения или рисования, по мнению депутата, можно не лицензировать.