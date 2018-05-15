Фото: most.life
Глава российского государства Владимир Путин поучаствовал в торжественном открытии автомобильной части Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.
RT добавляет, что во время церемонии открытия президент проехал по мосту за рулем КамАЗа. "Поехали", — произнес Путин перед тем, как сесть за руль.
Напомним, мост соединил Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в Европе (19 километров). Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей.
Движение машин будет запущено в среду, 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
Движение грузовиков по мосту будет разрешено осенью, а поездов - в 2019 году.
Комментарии
Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей
А остальные 200 с лишним разворовали?
Смотрел по ТВ открытие Крымского моста. Гордость берёт за это высокотехнологичное сооружение! Ведь можем же, когда захотим!
Интересно получается. Крымский мост - 6.9 млрд. рублей за 19 км. Обход Барнаула с третьим мостом - 40-50 млрд. рублей. РЕМОНТ старого моста в Барнауле - 1 млрд. рублей за 750 метров.
Про стоимость что-то напутали тут?
Я о том, что строительство нового моста обходится 363 млн. рублей/км. А ремонт нашего старого моста 1333 млн. рублей км. т.е. за сумму ремонта нашего моста, можно построить 4 новых моста!!! и ещё немного останется на пятый. где логика???