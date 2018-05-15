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Глава российского государства Владимир Путин поучаствовал в торжественном открытии автомобильной части Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.

RT добавляет, что во время церемонии открытия президент проехал по мосту за рулем КамАЗа. "Поехали", — произнес Путин перед тем, как сесть за руль.

Напомним, мост соединил Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в Европе (19 километров). Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей.

Движение машин будет запущено в среду, 16 мая. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

Движение грузовиков по мосту будет разрешено осенью, а поездов - в 2019 году.