Фото: пресс-служба ЗСЖД

Новые технические решения применяют на переездах в Новосибирске с целью повышения безопасности. Об этом пишут "Новосибирские новости", ссылаясь на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

В сообщении говорится, что переезд на улице Порт-Артурской оснастили светодиодными устройствами, которые проецируют сигнал красного света на проезжую часть в тёмное время суток при закрытии шлагбаума. А когда приближается поезд, включаются желтые проблесковые маячки.

"Такие подходы к обеспечению безопасного пересечения автотранспортом железнодорожного полотна применены впервые в России", — подчеркивают в компании.

На другом переезде — Бурлинском - в Железнодорожном районе города установили QR-коды с интернет-ссылкой на видео о безопасном пересечении железнодорожных путей.

Переезд перегона Мочище-Сокур оборудовали акустическим извещательным устройством повышенной громкости, добавляет издание.