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19-километровый мост через Керченский пролив, который соединяет Краснодарский край с Крымом, глава РФ Владимир Путин пересек за рулем КамАЗа за 16 минут. Об этом пишет "Российская газета".

Изначально предполагалось, что для пересечения моста потребуется около 25-30 минут.

Напомним, во вторник, 15 мая, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, а затем выступил на митинге-концерте.

Он пообещал, что государство и дальше будет строить крупные инфраструктурные объекты, подобные Крымскому мосту, по всей России.