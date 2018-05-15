Минздрав Алтайского края: обысков в министерстве не было

Фото: novosti-n.org

Силовики не приходили в министерство здравоохранения Алтайского края с обыском, о котором сообщалось накануне. Об этом порталу Amic.ru сообщила официальный представитель краевого ведомства, отметив, что подобных мероприятий в здании министерства не проводилось.

Напомним, информированный источник ранее рассказал порталу Amic.ru о визите силовиков в минздрав. По данным собеседника, правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по факту совершения в ноябре 2017 года "хакерской атаки" на сервер краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Диагностический центр Алтайского края".

По словам источника, правоохранители подозревают, что к организации совершения данного преступления может быть причастен бывший работник Диагностического центра.

В краевом минздраве дали понять, что речь может идти о человеке, числящемся ныне в КГБУЗ "Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера" (это учреждение является подведомственным краевому министерству здравоохранения).

Источник же портала Amic.ru утверждал, что данный сотрудник, несмотря на занимаемую должность, является учредителем и фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг в медицинские организации края, в том числе в сфере информационных технологий.

Согласно одной из версий, по словам нашего собеседника, "хакерская атака" могла быть проведена работниками подконтрольной ему организации, оказывающей услуги Диагностическому центру по сопровождению информационной системы, в целях повышения заинтересованности заказчика в данных услугах.