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Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части моста через Керченский пролив официально завершено. Об этом пишет RT.

По словам главы Украины, это является "очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля".

Порошенко напомнил, что в "Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением" моста через Керченский пролиы.

На своей странице в Facebook глава Украины выразил сожаление в связи с тем, что власти РФ "пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности". Также он выразил уверенность, что "агрессору" это не удастся, и он понесет ответственность в полной мере.

При этом Порошенко заявил, что мост обязательно пригодится "оккупантам", когда им придется "срочно покидать" полуостров.