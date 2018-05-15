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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова провести 22 года в тюрьме в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал NEWSONE.

При этом она заявила, что "прекрасно знает", какая судьба ждет ее в РФ, и выдвинула условие. "Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ. Надеюсь, вы поняли ответ и он вас устроил", — добавила депутат.

Ранее депутат отказалась от своих адвокатов, заявив, что у нее недостаточно денег для оплаты их работы. Кроме этого, ее сестра, Вера, сообщила об угрозах в отношении помощников арестованного депутата.

Напомним, Генпрокуратура Украины обвиняет нардепа в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. После принятия судом решения об аресте Савченко объявила голодовку.