Фото: kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин поучаствовал в открытии движения по автодорожной части Крымского моста. Лидер страны проехал за рулем КамАЗа в колонне строительной техники, пишет пресс-служба Кремля.

Президент осмотрел Единый центр управления дорожным движением, ознакомился с готовностью эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. Кроме этого, Путин поговорил со строителями объекта и поздравил их с досрочным завершением строительства.

После проезда колонны через мост, который занял 16 минут, президент выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части моста через Керченский пролив.

Напомним, Крымский мост является длиннейшим в России и Европе, его протяженность составляет 19 километров.

Движение легкового и общественного транспорта будет открыто в среду, 16 мая. Железнодорожная часть моста начнет работу в конце следующего года.