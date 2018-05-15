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Фонтан воды высотой с многоэтажный дом забил из-под земли в Автозаводском районе Тольятти в результате аварии в ходе гидравлических испытаний. Повреждение локализовали спустя десять минут, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя обслуживающей район компании "Тевис".

Уточняется, что во вторник, 15 мая, местные жители в соцсетях опубликовали снимки и видео с места аварии. На них видно, как струя воды поднимается выше шестнадцатиэтажного дома. В сети его прозвали "Знаменитым женевским фонтаном", а также новым способом поливки газонов.

По словам собеседника агентства, плановые гидравлические испытания являются обычной практикой, с помощью чего выявляются дефектные места. "Вот одно из таких и было выявлено сегодня. Вода подавалась под повышенным давлением в течение 10 минут, и вот эти 10 минут из-под земли бил фонтан. Авария уже локализована", — добавил представитель компании.

Собеседник добавил, что во время испытаний вода подается при температуре не больше 40 градусов, поэтому фонтан был не опасен для окружающих. "А случившееся еще раз доказывает, что в Тольятти вода чистая, а испытания мы проводим на совесть", — подчеркнул он.