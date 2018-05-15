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Глава российского государства Владимир Путин допущен к управлению грузовым автомобилем, в его водительском удостоверении открыта соответствующая категория. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Права категории С [разрешающие управление грузовым автомобилем максимальной массы более 3,5 тонн] у президента есть", — сказал Песков в ответ на вопрос, имел ли глава государства право проехать по Крымскому мосту за рулем "КамАЗа".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин получил соответствующие права около двадцати лет назад.

Напомним, ранее во вторник, 15 мая, президент за рулем грузовика первым проехал по мосту через Керченский пролив. В рамках открытия движения он пообщался со строителями, а после этого занял место в кабине грузовика и провел колонну строительной техники по мосту.

Движение автомобилей и общественного транспорта по мосту через Керченский пролив будет открыто утром в среду, 16 мая.