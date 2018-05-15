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Общественники проверили соблюдение пожарной безопасности в Республике Алтай

, ИА "Амител"
С 16 апреля в регионе действует особый противопожарный режим

Фото: onf.ru

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Республике Алтай и представителями Территориального отдела надзорной деятельности по Турочакскому и Чойскому районам провели очередной рейд по проверке соблюдения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Отмечается, что общественники обследовали несколько участков, где производилась валка древесины. "Такой картины, как говорят местные жители, не наблюдалось здесь даже в годы военных лихолетий: повсюду валяются порубочные остатки, верхушки деревьев. Таких захламленных участков в Турочакском районе порядка десяти. Если сейчас не создать необходимые условия, то это существенно осложнит последующие работы по лесовосстановлению", — заявила глава регионального группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в регионе Ирина Савченко, подчеркнув, что захламленные участки являются потенциально опасными очагами возникновения пожаров, развития болезней и размножения вредителей.

Отмечается, что данные участки уже были обследованы в феврале текущего года. По итогам той проверки собственникам вручили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Отмечается, что в условиях действия особого противопожарного режима собственникам земель грозит штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Повторный рейд показал, что необходимые мероприятия не были выполнены спустя два месяца.

По итогам выезда участники рейда составили официальные документы с фототаблицами и план-схемами. Материалы о согласовании плана проверки направлены в прокуратуру.

Кроме этого общественники вместе с сотрудниками МЧС осмотрели окрестности села Тондошка, где проверили наличие противопожарной опашки вокруг населенного пункта. 

В сообщении подчеркивается, что с 16 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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