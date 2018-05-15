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Внешнеполитическая служба Европейского союза во вторник, 15 мая, назвала нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее состоялось открытие автомобильной части моста через Керченский пролив.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич подчеркнула, что Россия построила Крымский мост без согласия Украины, что является "нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. "Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является. Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море", — добавила она.

Косьянчич отметила, что ЕС продолжает осуждать "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает данное нарушение международного права".

Крымский мост является самым протяженным в России и Европе, его длина равна 19 км. В среду, 16 мая, по мосту откроют движение для легковых машин и общественного транспорта. Железнодорожное сообщение будет открыто в следующем году.