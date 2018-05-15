Фото: kinopoisk.ru
Более 100 человек ушли с премьерного показа фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом пишет RT, ссылаясь на Variety.
"Это отвратительно", — заявила одна из покидающих зал зрительниц.
Подчеркивается, что к концу показа картины балкон был наполовину пуст.
При этом критики на встретили ленту аплодисментами, передает РИА Новости.
В фильме рассказывается о серийном убийце по имени Джек, который рассматривает свои преступления как произведения искусства.
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