Руководство крайизбиркома в 2017 году на троих заработало почти 10 млн

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2017 году 4,109 млн рублей. Это чуть меньше, чем за предыдущий отчетный период, тогда у главы крайизбиркома было 4,29 млн рублей.

Как следует из декларации, размещенной на сайте КИК, супруг Ирины Акимовой в 2017 году получил доход в размере 1,289 млн рублей. Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м), сама Акимова располагает квартирой в 44,7 кв. м. При этом передвигается руководитель КИК на Toyota и Lexus, а ее супруг – на Mercedes.

Зампредседателя избиркома Евгений Суворов, напротив, заметно поправил свое материальное положение. Так, если в 2016 году он задекларировал 1,279 млн рублей, то по итогам прошлого календарного периода – уже 3,268 млн рублей. Его супруга отчиталась за 625,6 тыс. рублей.

Проживает чета вместе с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 63,7 кв. м (записана на домочадцев Суворова). Заместитель Ирины Акимовой имеет в автопарке Toyota, у жены Суворова есть Citroеn.

Наконец, секретарь КИК Анна Пономаренко заработала в 2017 году 2,322 млн рублей (годом ранее было 2,363 млн рублей). Ее супруг задекларировал 258,3 тысячи рублей. Чета владеет квартирой в 100,4 кв. м, а сама г-жа Пономаренко единолично еще и жилплощадью в 54 кв. м. Кроме того, из декларации следует, что секретарь КИК передвигается на Lexus.

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