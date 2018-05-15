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25-летняя победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай не поедет в РФ на церемонию вручения музыкальной премии канала "Муз-ТВ", которая запланирована на 8 мая. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Facebook-страницу программного директора российского телеканала Андрея Разыграева.

По его словам, причиной отказа стал тель-авивский гей-парад.

"Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" У всех свои ценности..." — констатировал Разыграев.

Ранее российский актер Дмитрий Певцов жестко раскритиковал организаторов "Евровидения", обвинив их в излишней политизированности песенного конкурса.