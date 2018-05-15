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МВД России предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак "Шипы". В министерстве считают этот знак больше не актуальным. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Обязанность водителя устанавливать опознавательный ​знак "Шипы" сзади механических транспортных средств, на которых установлены шины с шипами, закреплена в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации.

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:<...>"Шипы" — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

В пояснительной записке к проекту постановления МВД указывает, что эта​ норма не менялась с момента издания положений (то есть с октября 1993 года).

​По мнению авторов предложения, "знак давно потерял свою актуальность", так как "динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами". Среди таких факторов в проекте указывается в том числе конструкция транспортного средства и наличие современных электронных систем, которые способствуют его стабилизации или торможению.

В МВД считают, что установка знака "Шипы" "не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения [транспортного средства], особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий".

Кроме того, авторы проекта отмечают, что знак, который нужно размещать на заднем стекле машины, часто мешают обзору с места водителя.