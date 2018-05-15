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Чиновников в России хотят заставить пользоваться отечественными смартфонами

, ИА "Амител"
Предположительно, переход на отечественные смартфоны может произойти с 2019 года

Фото: start-pix.com

"Ростелеком" предложил правительству использовать в госорганах смартфоны на принадлежащей компании российской операционной системе SailFish, рассчитывает, что это произойдет с 2019 года, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"У нас сегодня готово решение, у нас есть смартфон с операционной системой, он проходит тестирование в целом ряде федеральных органов власти. Мы предоставили правительству целый ряд проектов нормативно-правовых актов, которые будут регулировать использование подобных технологий, и планируем, что в 2019 году смартфоны с российской операционной системой будут практически использоваться федеральными органами исполнительной власти", — сказал Осеевский.

Он выразил надежду, что нормативно-правовые акты выйдут в середине лета. Минкомсвязи сейчас проводит согласование с заинтересованными ведомствами.

"Главная задача — двигаясь в сторону обеспечения информационного суверенитета России, предложить российскому бизнесу и государству соответствующие решения, которые позволили бы обеспечить качественные коммуникации, сделать их более надежными и управляемыми с точки зрения государства", — пояснил Осеевский.

Он отметил, что России необходимо обеспечить наличие собственных технологий.

"Мы отчетливо понимаем всю сложность движения вперед. Вы видите, что происходит на глобальных рынках. Я не хочу прогнозировать возможные сценарии. Ну давайте такой самый апокалиптический. Трамп говорит: "В России ни одного телефона с Android, принадлежащей американской компании, не продавать". Надо оценивать эти риски, быть готовыми, управлять ими. Мы к этому готовимся. Мы большая страна и мы обязаны обеспечить независимое развитие", — сказал Осеевский.

При этом он напомнил, что компания планирует переименовать Sailfish. "Ищем достойное название, которое не защищено сегодня, обсуждаем с рядом владельцев возможности покупки тех или иных имен. Пока рано говорить, у нас много разных вариантов", — отметил глава "Ростелекома".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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