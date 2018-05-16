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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ "О структуре органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.
Своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
Путин также переименовал Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.
"Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — уточняется в документе.
Ранее с соответствующими предложениями на встрече с Путиным выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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