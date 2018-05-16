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Ученые выяснили, как связаны физическая активность на работе и ранняя смертность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

По данным исследователей, тренировки приносят пользу лишь тем, кто занимается спортом в свободное время. Систематическая физическая активность на работе, наоборот, повышает у мужчин риск преждевременной смерти.

Международная группа специалистов провела метаанализ, изучив свыше 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активностью и уровнем смертности. Исследования проводились в период с 1960 по 2010 годы. В них принимали участие около 200 тысяч человек.

Стало известно, что работа, которая связана с регулярными физнагрузками, повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18%. При этом женщинам регулярные занятия спортом в рабочее время оказались полезными.

Агентство пишет, что специалисты неоднократно отмечали пользу занятий спортом в свободное время. Так, исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что регулярные велотренировки помогают замедлить старение.