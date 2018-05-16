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КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти 16 мая. Это произошло из-за совместных учений американских и южнокорейских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Инициатором встречи, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, выступала сама КНДР. На переговорах планировалось обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола.

Северокорейские власти также пригрозили отменить совместный саммит с США, пишет издание. При этом подготовка ко встрече Трампа и Ким Чен Ына продолжается, заявили в Госдепе.

Совместные учения с США "Max Thunder" проходят в Южной Корее с 15 апреля.

В маневрах примут участие около 2000 военных американских и южнокорейских военнослужащих.

В конце апреля между лидерами Южной Кореи и КНДР состоялся первый за десять лет саммит. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и улучшать отношения.