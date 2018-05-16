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МИД Британии осудил открытие Крымского моста

, ИА "Амител"
Также в Соединенном Королевстве выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму

Фото: newsmaker.md

Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение МИД Соединенного Королевства.

"Министр по делам Европы сэр Алан Данкан осудил открытие моста из России в Крым и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму", — цитирует агентство сообщение,в котором Крымский мост называется Керченским.

"Крым является частью Украины, и его аннексия Россией является нарушением международного законодательства. Открытие моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России. Мы продолжаем работать с нашими партнерами в противостоянии аннексии, в том числе сохраняя пакет жестких санкций", — отмечается в заявлении самого министра.

"Великобритания также по-прежнему глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму, где мы видим систематическое преследование меньшинств и тех, кто высказывает свое несогласие с незаконной аннексией Россией территории. Мы вновь призываем Россию отпустить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных мониторинговых групп по правам человека", — отмечается в заявлении Данкана.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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