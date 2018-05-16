Фото: balakovo24.ru

"Единственная разумная" позиция Украины в связи с ситуацией вокруг моста через Керченский пролив — подавать иски в международные арбитражи. Такое заявление сделал украинский политик, глава партии "Основа" Андрей Николаенко, передает РИА Новости, ссылаясь на канал NewsOne.

Он подчеркнул, что иски в арбитражи "легко обоснованы и подтверждены международными заявлениями".

Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины. По его словам, мост ограничил пропускную способность по высоте судов, которые могут зайти в Азовское море. "[Это] дает прямой экономический негативный эффект", — посетовал политик.

Напомним, накануне, 15 мая, глава РФ Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Со среды, 16 мая, на мосту открывается движение для легковых автомобилей и общественного транспорта.