Фото: balakovo24.ru
"Единственная разумная" позиция Украины в связи с ситуацией вокруг моста через Керченский пролив — подавать иски в международные арбитражи. Такое заявление сделал украинский политик, глава партии "Основа" Андрей Николаенко, передает РИА Новости, ссылаясь на канал NewsOne.
Он подчеркнул, что иски в арбитражи "легко обоснованы и подтверждены международными заявлениями".
Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины. По его словам, мост ограничил пропускную способность по высоте судов, которые могут зайти в Азовское море. "[Это] дает прямой экономический негативный эффект", — посетовал политик.
Напомним, накануне, 15 мая, глава РФ Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Со среды, 16 мая, на мосту открывается движение для легковых автомобилей и общественного транспорта.
Комментарии
Когда им надоест болтать.
Начинайте с редакции журнала Мурзилка.
экономисты подсчитали, что этот мост будет приносить млрд руб убытку в год.
16.05.2018 09:46
- гость -
В вашем посте слово "экономисты" написано неправильно, вы должны были написать "економістi".
А их коллеги фахівці утверждали, что его вообще построить невозможно.
16.05.2018 09:46
- гость -
покажи хоть один мост или федеральную трассу (не платные) которые приносят доход. а если сделать хоть 10 рублей проезд по мосту, то и ты и твои ыканамизды первыми завоете о "беспределе"
Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины.
и почему Россия должна переживать по этому поводу??? какое нам дело? как там в кино говорят- только бизнес, ничего личного
Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины.
Виляли хвостиками поддерживая западные санкции? Виляли. Получайте.