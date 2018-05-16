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На Украине назвали способ борьбы с Крымским мостом

, ИА "Амител"
По словам украинского политика, страна должна подавать иски в международные арбитражи

Фото: balakovo24.ru

"Единственная разумная" позиция Украины в связи с ситуацией вокруг моста через Керченский пролив — подавать иски в международные арбитражи. Такое заявление сделал украинский политик, глава партии "Основа" Андрей Николаенко, передает РИА Новости, ссылаясь на канал NewsOne.

Он подчеркнул, что иски в арбитражи "легко обоснованы и подтверждены международными заявлениями".

Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины. По его словам, мост ограничил пропускную способность по высоте судов, которые могут зайти в Азовское море. "[Это] дает прямой экономический негативный эффект", — посетовал политик.

Напомним, накануне, 15 мая, глава РФ Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Со среды, 16 мая, на мосту открывается движение для легковых автомобилей и общественного транспорта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.05.2018 09:30
- гость -

Когда им надоест болтать.

0  0
16.05.2018 09:36
Грантштейн

Начинайте с редакции журнала Мурзилка.

0  0
16.05.2018 09:46
- гость -

экономисты подсчитали, что этот мост будет приносить млрд руб убытку в год.

0  0
16.05.2018 09:49
Грантштейн

16.05.2018 09:46
- гость -
В вашем посте слово "экономисты" написано неправильно, вы должны были написать "економістi".
А их коллеги фахівці утверждали, что его вообще построить невозможно.

0  0
16.05.2018 09:50
- гость -


16.05.2018 09:46
- гость -


покажи хоть один мост или федеральную трассу (не платные) которые приносят доход. а если сделать хоть 10 рублей проезд по мосту, то и ты и твои ыканамизды первыми завоете о "беспределе"

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16.05.2018 09:50
- гость -

Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины.

и почему Россия должна переживать по этому поводу??? какое нам дело? как там в кино говорят- только бизнес, ничего личного

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16.05.2018 09:52
- гость -

Также Николаенко добавил, что мост негативно сказывается на экономике Украины.

Виляли хвостиками поддерживая западные санкции? Виляли. Получайте.

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