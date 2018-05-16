Фото: ibtimes.co.uk

Шестибалльные заторы ждут барнаульцев утром в среду, 16 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по улице Попова, где пробки наблюдаются в районе пересечений с улицей Антона Петрова и Павловским трактом, а также на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова и в районах площадей Октября и Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Георгиева, Фурманова, Советской Армии, Челюскинцев, Северо-Западная, Матросова, Сизова и Гоголя, а также на перекрестках ул. Попова — просп. Космонавтов, ул. Малахова — Эмилии Алексеевой и Антона Петрова, на пересечении Власихинской и Малахова, а также на Павловском тракте после кольцевого перекрестка.

Добавим, что в городе произошло две аварии: одна на пересечении улицы Попова и Антона Петрова, а другая — на улице Советской Армии.