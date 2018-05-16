Фото: livejournal.com
Российская команда проиграла сборной Швеции в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира в Дании. В четвертьфинале турнира российской сборной предстоит сразиться с командой из Канады, пишет "Р-Спорт".
Встреча группы А прошла во вторник, 15 мая, в Копенгагене. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу шведской команды. В составе победителей шайбы в ворота соперника отправили Мика Зибанежад (на 30-й минуте), Рикард Ракелль (37) и Маттиас Экхольм (59). У российской сборной отличился Кирилл Капризов (3).
Команда из РФ, набрав 16 очков, заняла второе место в группе. В четвертьфинале ей предстоит встретиться с канадскими хоккеистами, которые в группе В находятся на третьей позиции. Шведы с 20 очками находятся на первом месте.
Комментарии
Играют как умеют, а умеют наши ребята много меньше чем звездные игроки СССР!
Если не реализовываешь 6 пауэр-плей и одно сдвоенное удаление, то на какой результат можно рассчитывать?
Теперь Канада в четвертьфинале. Посмотрим...
09:32, на что смотреть? билеты домой пора заказывать.
Ну еще 1 игра осталась и домой.
16.05.2018 09:43
- гость -
Я так не считаю. Ту же Латвию Канада только в ОТ смогла победить.
Да и вратари у Канады нулевые в этом году на ЧМ.