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Российская команда проиграла сборной Швеции в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира в Дании. В четвертьфинале турнира российской сборной предстоит сразиться с командой из Канады, пишет "Р-Спорт".

Встреча группы А прошла во вторник, 15 мая, в Копенгагене. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу шведской команды. В составе победителей шайбы в ворота соперника отправили Мика Зибанежад (на 30-й минуте), Рикард Ракелль (37) и Маттиас Экхольм (59). У российской сборной отличился Кирилл Капризов (3).

Команда из РФ, набрав 16 очков, заняла второе место в группе. В четвертьфинале ей предстоит встретиться с канадскими хоккеистами, которые в группе В находятся на третьей позиции. Шведы с 20 очками находятся на первом месте.