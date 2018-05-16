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Жительница Бийска, признанная виновной в убийстве своей пятилетней дочери, приговорена к 15 годам колонии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что приговор вынесен в отношении 36-летней женщины. В данный момент установлено, что вечером 11 июля прошлого года бийчанка, будучи пьяной, из-за непослушания ребенка, а также на фоне конфликта с мужем нанесла своей дочери множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов.

"От полученных телесных повреждений 5-летняя девочка скончалась на месте происшествия. О случившемся женщина сообщила находящемуся на работе мужу, который в дальнейшем позвонил в полицию", — добавляют в СКР.

Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.