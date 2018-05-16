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Жительница Бийска, признанная виновной в убийстве своей пятилетней дочери, приговорена к 15 годам колонии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что приговор вынесен в отношении 36-летней женщины. В данный момент установлено, что вечером 11 июля прошлого года бийчанка, будучи пьяной, из-за непослушания ребенка, а также на фоне конфликта с мужем нанесла своей дочери множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов.
"От полученных телесных повреждений 5-летняя девочка скончалась на месте происшествия. О случившемся женщина сообщила находящемуся на работе мужу, который в дальнейшем позвонил в полицию", — добавляют в СКР.
Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.
Комментарии
Муж красавчик. Разум не совсем пропил.
Ужас
Не проживет она там 15. Может пару месяцев сумеет пошкериться...
ужас то да, но не факт, что выросшая в такой семейке дочь не расправилась бы с матерью лет через 20. пьянство, тубик, спид, наркота- социальные болезни! это всё нецарь виноват. довёл страну до края! зато мост в никуда построил...
16.05.2018 10:17
- гость -
Как мы любим притягивать за уши всякую фигню....
16.05.2018 10:23
- гость -
Афоризм «зри в корень!» Козьмы Пруткова . граф Толстой не дурак был!
В "Плодах раздумья" имеется фраза "Смотри в корень", а одна из глав «Славянорусского корнеслова» А. С. Шишкова носит название «Зри в корень"