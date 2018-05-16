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Сотрудники Следственного комитета приостановили снос здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет РБК, ссылаясь на адвоката Дмитрия Малинина, представляющего интересы пострадавших и арендаторов.

Напомним, накануне в городе начался демонтаж вспомогательных зданий ТЦ. Правозащитник уточнил, что техника приступила к разбору одного из шести прилегающих к "Зимней вишне" зданий, которое не затронул пожар. Там находится автомойка и сауна. По словам Малинина, снос был неправомерным, так как здание является вещдоком.

"Никакого решения об исключении здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок", — цитирует его слова издание.

Правозащитник отметил, что снос прекратился до того, как к зданию ТЦ прибыли полицейские вместе с арендатором и помощником адвоката.

В среду, 16 мая, адвокаты собираются подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании попытался снести ТЦ.

По мнению Малинина, это была общественно-политическая акция. "Исполнение обещаний, которые озвучивал [врио губернатора региона Сергей] Цивилев, чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр", — заявил он.

Кемеровский мэр Илья Середюк отказался комментировать произошедшее. При этом в сообщении пресс-службы областной администрации говорится, что старт работам по сносу здания "Зимней вишни" дал врио главы региона.