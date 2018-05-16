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Барнаульцев предупреждают об отключении в городе на три часа двух светофоров в среду, 16 мая.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с плановыми работами на электросетях с 13:30 до 16:30 сегодня не будут работать светофорные объекты:

на пересечении улицы Гоголя с улицей Челюскинцев;

на пересечении улицы Челюскинцев с улицей Загородной.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.