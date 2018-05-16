Фото: АСТ-54
Тринадцатилетняя девочка погибла в результате падения с 26-го этажа в Ленинском районе Новосибирска, сообщает "НДН.инфо".
Трагедия произошла вечером 15 мая в микрорайоне "Ясный берег". В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт смерти ребенка, уточнив: "Возраст девочки —13 лет".
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Издание отмечает, что девочка могла выпасть с переходного балкона.
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5 мая покончила самоубийством 40-летняя лейтенант полиции. С маленькой дочкой женщина на глазах у шестилетнего сына выбросилась из окна квартиры на девятом этаже.
По данным российских телеграмм-каналов, накануне, со слов старшего сына полицейской, мама говорила, что устала от жизни и работы.
"Мама с утра опять жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни. Она взяла Кристину на руки и сказала мне: "Пойдем все вместе полетаем?" Я сказал, что не хочу, я испугался. И она прыгнула с Кристиной из окна," - рассказал ребенок о страшном событии.
Следователи сообщили, что на всех фото женщины в соцстеях, она всегда улыбалась, и размещала много кадров с сыном и дочкой.
Установлено, что Ирина со своим мужем Игорем взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру.
вот про лейтенанта полиции к чему было?
это к тому, что общество нездорово , раз и стар и мал в окна прыгают.