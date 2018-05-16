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Тринадцатилетняя девочка погибла в результате падения с 26-го этажа в Ленинском районе Новосибирска, сообщает "НДН.инфо".

Трагедия произошла вечером 15 мая в микрорайоне "Ясный берег". В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт смерти ребенка, уточнив: "Возраст девочки —13 лет".

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Издание отмечает, что девочка могла выпасть с переходного балкона.