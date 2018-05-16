Фото: vk.com/incident_brn

Столкновение автомобиля Toyota Camry и мотоцикла Racer произошло в центре Барнаула в ночь на 16 мая — в результате ДТП пострадал мужчина, управлявший двухколесным транспортом.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 00:55 у здания №76 по проспекту Красноармейскому.

В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.