Фото: vitvesti.by

Россия вошла в топ-5 стран по числу преступлений против бизнеса, догнав по этому показателю Уганду. Об этом пишет РБК, ссылаясь на итоги опроса компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Исследование проводилось в 54 странах. Под преступлениями его авторы понимали действия, которые преступными назвали сами компании, а не правоохранительные органы. Данные действия не всегда приводили к уголовным делам. В 2016-2017 годах число компаний, столкнувшихся с экономическими преступлениями, в РФ резко выросло, говорится в итогах исследования. Предыдущий опрос проводился в конце 2015 года. В текущем году компания опросила 2010 компаний.

В первую тройку вошли Франция, Кения и ЮАР. Россия вместе с Угандой расположилась на четвертом месте. В предыдущем опросе Россия занимала восьмую строчку. По словам авторов исследования, оно может говорить о росте экономической преступности в России или повышении выявляемости таких преступлений. Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров считает, что о росте уровня экономической преступности речь не идет. "Если мы говорим о количестве уголовных дел в экономической сфере, то в прошлом году эта цифра, наоборот, заморозилась на уровне 2016 года. С другой стороны, и в государстве и сами компании уделяют этому вопросу все больше внимания", — подчеркнул он.

В качестве самого распространенного в РФ вида экономического преступления называется незаконное присвоение активов. О нем сообщили 53% респондентов. На втором месте находятся взяточничество и коррупция (41% респондентов). На третьем месте — преступления, которые связаны с закупкой товаров и услуг (35% участников опроса). Около 22% опрошенных в РФ из числа тех, которые столкнулись с экономическими преступлениями, заявили, что понесенный убыток превысил миллион долларов. Для 41% респондентов убытки составили менее 100 тысяч долларов. Около половины российских респондентов заявили, что большая часть мошенников — сотрудники самих компаний. При этом доля преступников среди руководителей высшего звена за два года увеличилась до 39% (с 15% в 2016 году).