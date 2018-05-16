Фото: barnaul.org

Два новых зеленых уголка обустроят в Барнауле к 80-летию Центрального района, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, сквер обустроят на улице Льва Толстого рядом с проспектом Ленина. После реконструкции его вымостят тротуарной плиткой, обустроят пять новых клумб, вертикальное цветочное оформление и установят малую архитектурную форму. Также здесь установят лавочки.

Еще один зеленый уголок появится у центра развития детского творчества "Радуга" по адресу: улица Чкалова, 194. Территорию украсят цветочницы, клумбы и живая изгородь.

Здесь также запланирована установка лавочек, фонарей наружного освещения, будет уложена тротуарная плитка.