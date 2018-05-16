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Хиллари Клинтон позорит саму себя и Соединенные Штаты своим поведением. Соответствующее заявление сделала бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи, передает РИА Новости.

Политик напомнила, что Клинтон обвиняла в своем проигрыше на выборах президента США в 2016 году бывшего главу ФБР Джеймса Коми, российского лидера Владимира Путина, соперника Клинтон на праймериз Берни Сандерса, кандидата в президенты от партии "зеленых" Джилл Стайн, бывшего американского президента Барака Обаму, а также расизм и сексизм.

При этом, отмечает Маккоуи, в книге политик "написала верно: она сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят". Однако в действительности Клинтон не смирилась с этим и сейчас переживает "нервный срыв мирового масштаба". "Она едет из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку", — цитирует агентство слова бывшего вице-губернатора Нью-Йорка.

Маккоуи отметила, что подобное поведение постыдно, причем не только для самой Клинтон, но и для Штатов в целом.

"Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения", — заключила политик.

Напомним, Клинтон проиграла в предвыборной гонке 2016 года. Победу тогда одержал республиканец Дональд Трамп. После этого политик называла разные причины своего поражения, включая "российских хакеров" и бывшего главу ФБР Коми.