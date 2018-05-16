Власти вложат миллионы в реставрацию краеведческого музея в Барнауле

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Власти Алтайского края объявили аукцион на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реставрации и приспособлению для современного использования здания КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей", расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46. На составление проекта будущей реставрации краевые власти намерены потратить около 7 миллионов рублей.

Аукцион на определение подрядчика состоится 25 мая 2018 года.

Согласно техническому заданию, в здании 1823 года постройки необходимо выполнить обследовательские работы, инженерно-геодезические, экологические и гидрологические работы. Все работы должны быть проведены в соответствии с нормативными документами. Нормативный срок эксплуатации должен составлять не менее 70 лет. Согласно планам, предусматривается реконструкция фасада двухэтажного здания, учитывая историческую особенность данного центра Барнаула.

Отметим, что параллельно ведется строительство нового здания Художественного музея на площади Октября. Предположительно, в конце второго квартала 2018 года документация пройдет госэкспертизу, и работы, которые временно сейчас приостановлены, будут возобновлены. Ориентировочно культурный объект появится в 2020 году.

Изначально контракт на строительство музея был заключен с компанией "Стройгаз", но в 2015 году у нее начались финансовые трудности. На данный момент подрядчиком является компания "СЕЛФ". Сейчас выяснилось, что проект вновь будет пересмотрен. В него включат пандусы для инвалидов, расширят пожарные проезды. Потом проект должен будет пройти государственную экспертизу.