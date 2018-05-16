Фото: youtube.com
Машины начали движение по Крымскому мосту по обоим направлениям. Об этом в среду, 16 мая, пишет РИА Новости.
Со стороны Тамани утром выдвинулась колонна машин местных жителей и мотоциклистов. Отмечается, что среди первых участников движения были местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Крымчане также открыли движение со своей стороны. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собрались сотни машин. Колонну мотоциклистов возглавляет байкер Александр Залдостанов (Хирург), уточняет агентство.
Машины и мотоциклы были украшены российскими флагами, люди делали фото и видеозапись происходящего, некоторые высовывались из люков на крыше машин.
Выехавшие с двух концов моста колонны встретились на автодорожной арке.
Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Автодвижение по нему запущено на шесть месяцев раньше запланированного изначально срока.
Сейчас разрешен въезд на мост легковушкам и общественному транспорту. Для грузовых машин движение откроется осенью 2018 года, для поездов — в конце следующего года.
По мосту, который имеет две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.
Комментарии
Кто-то из зачаровашек вчерась писал что 120км/час по мосту можно гонзать?
да пофигу, меня больше волнует судьба старого моста в Барнауле
Непатриотично.
Не байкеры, а матоциклисты.
И не байки, а мотоциклы.
И не Харлей-Дэвидсон, а Ковровец, Урал, ИЖ-Планета-Спорт...
Не Псака, а Маша Захарова... А в принципе так оно и есть- значит с патриатизьмой всё океюшки!
Ну вообще Керченскую переправу ещё при царе задумали строить. Даже немцы во время оккупации Крыма пыжились мост сделать. Потом после войны проекты были. Но технологии тогда не позволили. Проект же построенного моста был сделан ещё до майдана. Но после оного Российско-украинская кооперация на этом направлении накрылась медным тазом. Пришлось России одной мост рожать... В любом случае событие значимое. Надеюсь, что оно повлияет на снижение цен в Крыму и сделает его доступнее. Во всяком случае верить в это хочется.
16.05.2018 10:48
- гость -
Ваш старый мост интересует только вас. Лично я им не пользовался с момента постройки нового.
16.05.2018 11:18
Грантштейн
Молодец! Так их, Шломо!
Надеюсь, что оно повлияет на снижение цен в Крыму и сделает его доступнее. Во всяком случае верить в это хочется.
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как показало время, самый доступный по ценам крым был в составе украины ))
Непатриотично.
Не байкеры, а матоциклисты.
И не байки, а мотоциклы.
И не Харлей-Дэвидсон, а Ковровец, Урал, ИЖ-Планета-Спорт...
_______________________
а вы на этих дровах пробовали ездить?
16.05.2018 11:19
- гость -
Ваша ограниченность начинает доставлять)
Скажите, а вы из принципа ведете себя как примитив, или у вас личная неприязнь к здравому смыслу?
Грантштейн
Ваш старый мост интересует только вас. Лично я им не пользовался с момента постройки нового.
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Тысячи машин ежедневно проезжают по старому мосту, и им не интересно что думает по этому поводу некий Грантштейн. Всем им мост нужен!
16.05.2018 11:20
- гость -
Ну во всяком случае некоторые экономические предпосылки этому (снижению цен) есть. Например с Кубани ломанутся фуры с фруктами и начнут немножко сбивать цены. Правда - с другой стороны из-за моста возрастёт поток туристов в крым и спрос на жратву вырастет, подтягивая за собой цены. Короче - "Будем посмотреть". А низкие цены во время "украинского крыма" обусловлены низким уровнем развития Крыма в то время и общей беднотой украины. Но после "Крымнаша" крымчане обнаглели и задрали цены у себя вообще на всё! Сейчас из-за конкуренции придется снижать...
16.05.2018 11:30
- гость -
Ну, а мне вы неинтересны, и что теперь делать будем?)
Я смотрю на Керченский мост с точки зрения госстроительства. Крым - субъект РФ, с которым не было сухопутной связи. С точки зрения приоритетности, он занимал первое место.
Старый мост в провинциальном Барнауле, по которому ездит несколько сотен владельцев вазовской классики в день из Алтайки на работу в Барнаул, и в Барнауле то многих не интересует (я даже уверен, что большинство).
не надо ремонтировать дороги, по которым не ездит кранштейн, не надо завозить лекарства, которые ему не нужны...
Ну, а мне вы неинтересны, и что теперь делать будем?)
Я смотрю на Керченский мост с точки зрения госстроительства. Крым - субъект РФ, с которым не было сухопутной связи. С точки зрения приоритетности, он занимал первое место.
Старый мост в провинциальном Барнауле, по которому ездит несколько сотен владельцев вазовской классики в день из Алтайки на работу в Барнаул, и в Барнауле то многих не интересует (я даже уверен, что большинство).
__________________
В алтайском крае как раз большинство интересует старый мост а не какой то крымский по которому большинству из них даже за всю жизнь не проедут
В алтайском крае как раз большинство интересует старый мост
Да ты что... Чем старый мост интересен жителю Павловска или какой нибудь Поспелихи?
Да ты что... Чем старый мост интересен жителю Павловска или какой нибудь Поспелихи?
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тем что по нему путь короче через Барнаул что бы выехать на м-52. А вас наверно очень крымский мост заботит который построили вместо моста через Енисей и кучи других мостов в России?
тем что по нему путь короче через Барнаул что бы выехать на м-52.
Интересно было бы увидеть оригинала, едущего из Рубцовска на М-52 через старый мост. Да и из Камня фуру на нем увидеть тоже любопытно. А вообще ваша Новоалтайская "диаспора" никак из штанов не может выпрыгнуть что бы мост сделали..
Мне крымский мост индифферентен.
16.05.2018 11:40
- гость -
Зачем вы все в одну кучу валите? Где про дороги и лекарства мной было сказано?
Я про мост высказался, да. Потому что мне старый мост, что шёл, что ехал. Вообще поровну на него. И Барнаул не такой уж мегаполис, как Красноярск или Новосибирск, где по 4 моста. (Кстати, а где через Енисей то не построили?)
Я вообще пробки на новом мосту видел только в день города, когда авиашоу на Речном устраивали. А если из-за вашего удобства везде устраивать дороги, где бы лично вам было короче, то чем вы лучше баранов-пешеходов, которые переходят дороги не по ПП, а там, где им удобнее?
16.05.2018 12:07
Грантштейн
Дело говоришь, Шломо!