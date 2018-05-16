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Машины начали движение по Крымскому мосту по обоим направлениям. Об этом в среду, 16 мая, пишет РИА Новости.

Со стороны Тамани утром выдвинулась колонна машин местных жителей и мотоциклистов. Отмечается, что среди первых участников движения были местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Крымчане также открыли движение со своей стороны. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собрались сотни машин. Колонну мотоциклистов возглавляет байкер Александр Залдостанов (Хирург), уточняет агентство.

Машины и мотоциклы были украшены российскими флагами, люди делали фото и видеозапись происходящего, некоторые высовывались из люков на крыше машин.

Выехавшие с двух концов моста колонны встретились на автодорожной арке.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Автодвижение по нему запущено на шесть месяцев раньше запланированного изначально срока.

Сейчас разрешен въезд на мост легковушкам и общественному транспорту. Для грузовых машин движение откроется осенью 2018 года, для поездов — в конце следующего года.

По мосту, который имеет две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.