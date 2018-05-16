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Антимонопольщики в Горном Алтае в очередной раз заявили о недопустимости нарушения закона торговыми сетями и запрете на строительство новых магазинов в районах республики.

Как сообщили в региональном управлении ФАС, антимонопольщиками был произведен расчет доли объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах муниципальных районов торговых сетей "Мария-Ра" (ООО "Розница К-1"), "Аникс" и "Браво Дисконт-Продукт" (ООО "Торговая сеть Аникс"), "Холидей Классик" и "Холди Дискаунтер" (ООО "Компания Холидей") и франчайзинговой сети "Корзинка" (ООО "Прайд-А").

УФАС установило, что допустимый порог в 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год был превышен у следующих хозяйствующих субъектов:

ООО "Розница К-1" в границах МО "Майминский район", МО "Онгудайский район", МО "Турочакский район", МО "Улаганский район", МО "Чемальский район", МО "Шебалинский район";

ООО "Торговая сеть Аникс" в границах МО "Чемальский район";

ООО "Прайд-А" в границах МО "Чойский район".

При этом в ведомстве также указывают, что торговая сеть "Мария-Ра" перестала доминировать в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах Горного Алтая.

В УФАС подчеркивают, что нарушением будут являться действия по введению в 2018 году в эксплуатацию на любом основании торгового объекта для целей реализации продовольственных товаров после получения информации о существующем превышении указанного порога.